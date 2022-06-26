Бэйл подтвердил переход в клуб из МЛС

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Бэйл подтвердил переход в клуб из МЛС

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл подтвердил информацию о том, что он переходит в "Лос-Анджелес" из МЛС.

"Лос-Анджелес, скоро увидимся", - написал футболист в своем твиттере, а также прикрепил видео, на котором он одет в форму американскому клубу.

"Лос-Анджелес" подпишет 32-летнего Бэйла бесплатно, так как его контракт с "Реалом" истекает в конце июня.

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