Бэйл подтвердил переход в клуб из МЛС
Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл подтвердил информацию о том, что он переходит в "Лос-Анджелес" из МЛС.
"Лос-Анджелес, скоро увидимся", - написал футболист в своем твиттере, а также прикрепил видео, на котором он одет в форму американскому клубу.
See you soon, Los Angeles. @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe— Gareth Bale (@GarethBale11) June 25, 2022
"Лос-Анджелес" подпишет 32-летнего Бэйла бесплатно, так как его контракт с "Реалом" истекает в конце июня.
Не пропустите: "Бавария" определилась с ценой на Левандовски. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника сборной Хорватии
-
"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"
-
"Челси" вступил в борьбу за Рафинью Диаса
-
"Сочи" подписал трех футболистов
-
"Ювентус" лидирует в борьбе за Дзаньоло
-
Неймар может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" готов значительно увеличить предложение по де Йонгу
-
"Вест Хэм" выкупит вратаря ПСЖ
-
Игуаин рассказал, как он отказался играть за сборную Франции
-
Друзья Пике придумали обидное прозвище для Шакиры
-
Киевское "Динамо" упустило победу над швейцарским клубом
-
Бэйл подтвердил переход в клуб из МЛС
-
Воспитанник "Спартака" перейдет в "Оренбург"
-
На защитника "Барселоны" Лангле появился еще один претендент
-
Рафинья Диас все еще надеется на переход в "Барселону"
-
Неймар заинтересован в переходе в "Ювентус"
-
"Ювентус" назвал "Челси" цену на де Лигта
-
"Манчестер Юнайтед" не отпустит Роналду в другой клуб
-
В АПЛ сменили руководителя судейского корпуса
-
Ди Мария ответил на слухи о переход в "Рому"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14