Бэйл перешел в американский клуб
Фото: сайт "Лос-Анджелеса"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Лос-Анджелеса" на официальном сайте объявила о переходе валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
Футболист достался американскому клубу бесплатно, так как его контракт с мадридцами истекает в конце июня. Стороны заключили годичный контракт с возможностью продления еще на 18 месяцев.
32-летний Бэйл выступал за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 258 матчей во всех турнирах, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Также играл за "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". За сборную Уэльса сыграл 103 матча и забил 38 мячей. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|28
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|Гранада
|19
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|11
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|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
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|20
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