Бэйл перешел в американский клуб

Фото: сайт "Лос-Анджелеса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лос-Анджелеса" на официальном сайте объявила о переходе валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Футболист достался американскому клубу бесплатно, так как его контракт с мадридцами истекает в конце июня. Стороны заключили годичный контракт с возможностью продления еще на 18 месяцев.

32-летний Бэйл выступал за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 258 матчей во всех турнирах, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Также играл за "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". За сборную Уэльса сыграл 103 матча и забил 38 мячей. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира.