Бэйл перешел в американский клуб

Теги реал мадридгарет бэйллос-анджелес

Бэйл перешел в американский клуб

Фото: сайт "Лос-Анджелеса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лос-Анджелеса" на официальном сайте объявила о переходе валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Футболист достался американскому клубу бесплатно, так как его контракт с мадридцами истекает в конце июня. Стороны заключили годичный контракт с возможностью продления еще на 18 месяцев.

32-летний Бэйл выступал за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 258 матчей во всех турнирах, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Также играл за "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". За сборную Уэльса сыграл 103 матча и забил 38 мячей. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

Не пропустите: Источник: Луис Суарес перешел в аргентинский топ-клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

За Дембеле борются пять топ-клубов

За Дембеле борются пять топ-клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов