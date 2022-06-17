Бэйл может вернуться в АПЛ

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может перейти в бирмингемскую "Астон Виллу", сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт форварда с мадридцами истекает в конце июня и он может перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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