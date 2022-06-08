Бэйл может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Хетафе" , сообщает El Chiringuito TV.

"Я говорил с агентом Бэйла. Нам предложили его подписать. Это возможно", – сказал президент "Хетафе" Анхель Торрес.

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает в конце июня. Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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