Бэйл может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги

Теги реал мадридхетафегарет бэйл

Бэйл может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Хетафе" , сообщает El Chiringuito TV.

"Я говорил с агентом Бэйла. Нам предложили его подписать. Это возможно", – сказал президент "Хетафе" Анхель Торрес. 

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает в конце июня. Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол. 

Не пропустите: Бэйла зовут в скромный клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций

Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов