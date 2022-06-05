Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры
Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
Как известно, футболист покинет "Реал".
"Я не концентрируюсь на том, что ждёт меня в будущем. Нам предстоит провести очень важный матч. Я не должен ни о чём думать или беспокоиться. В остальном, у меня много предложений", — приводит слова Бэйла Marca.
Форвард переех в Испанию в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка Испании (2017), обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017).
Не пропустите: Анчелотти лично уговорил Тчуамени перейти в "Реал". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Мане ответил на слухи о своем уходе из "Ливерпуля"
-
В Баварии пытаются уговорить лидера остаться в команде
-
Сборная Италии удивила статистикой в последних матчах
-
Гётце получил еще одно заманчивое предложение
-
В "Сочи" оценили неожиданный взлет команды
-
Fan ID в России могут отменить
-
Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры
-
Успех Армении, провал Англии, ничья Италии и Германии: результаты Лиги наций 4 июня
-
Италия упустила победу над Германией в Лиге наций
-
Англия сенсационно проиграла Венгрии в Лиге наций
-
Карлос Тевес объявил о завершении карьеры
-
Назван фаворит на получение "Золотого мяча"
-
Пике и Шакира объявили о расставании
-
В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона
-
Transfermarkt представил сборную РПЛ по итогам сезона
-
"Рома" нашла звездную замену Мхитаряну
-
Бывший тренер "Динамо" Шварц рассказал, почему перебрался в Германию
-
Диего Коста рассказал, как "издевался" в душе над Канте
-
"Арсенал" передумал покупать молодую звезду из Италии
-
Габриэль Жезус определился с будущим в "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14