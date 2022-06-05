Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры

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Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Как известно, футболист покинет "Реал".

"Я не концентрируюсь на том, что ждёт меня в будущем. Нам предстоит провести очень важный матч. Я не должен ни о чём думать или беспокоиться. В остальном, у меня много предложений", — приводит слова Бэйла Marca.

Форвард переех в Испанию в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка Испании (2017), обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017).

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