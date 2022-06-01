Бэйл и Иско ушли из "Реала"

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте объявила об уходе полузащитника Иско и нападающего Гарета Бэйла.

Контракты обоих игроков истекают в конце июля. Таким образом, они станут свободными агентами и смогут перейти в другие клубы бесплатно.

32-летний Бэйл выступал за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.

30-летний Иско играл за "Реал" с 2013 года. Всего он принял участие в 353 матчах, забил 53 мяча и отдал 56 голевых передач.

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