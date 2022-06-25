Бэйл близок к переходу в клуб из МЛС

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Бэйл близок к переходу в клуб из МЛС

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл близок к переходу в "Лос-Анджелес", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист уже дал согласие на переход в американский клуб и подпишет с ним годичный контракт с возможностью продления еще на 1,5 год. Форвард покинет "Реал" на правах свободного агента, так как его контракт истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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