"Бетис" выкупил трансфер экс-форварда "Реала"

Фото: сайт "Бетиса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Бетиса" на официальном сайте объявила о выкупе трансфера бразильского нападающего "Реала Сосьедад" Виллиана Жозе.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Футболист заключил с севильским клубом контракт до лета 2026 года.

30-летний Виллиан Жозе в завершившемся сезоне выступал за "Бетис" на правах аренды, провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Гремио Баруэри", "Депортиво Мальдонадо", "Сан-Паулу", "Гремио", "Сантос", "Реал", "Сарагосу", "Лас-Пальмас" и "Вулверхэмптон".

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