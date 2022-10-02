"Бетис" в меньшинстве проиграл "Сельте"

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"Бетис" в меньшинстве проиграл "Сельте"

Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Бетис" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Габриэль Вейга. Стоит отметить, что гости с 20-й минуты играли вдесятером из-за удаления Луиса Фелипе.

"Сельта", набрав 10 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 15 очками остался на 4-й позиции.

"Сельта" – "Бетис" - 1:0 (1:0)
Гол: Вейга, 9 - 1:0

"Сельта": Марчесин, Мальо (Мингеса, 70), Нуньес, Айду, Галан, Солари (Тапия, 55), Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Де Ла Торре, 70), Карлес Перес (Аспас, 75), Ларсен (Пасиенсия, 55).

"Бетис": Руй Силва, Монтойя (Руибаль, 72), Эдгар Гонсалес, Луис Фелипе, Морено, Каналес, Вильям Карвалью (Песселья, 22), Акуоку, Родри (Хоакин, 72), Иглесиас (Фекир, 46), Луис Энрике (Виллиан Жозе, 46).

Удаление: Луис Фелипе (20).

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