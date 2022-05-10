"Бетис" разгромил "Валенсию" и приблизился к зоне ЛЧ

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"Бетис" разгромил "Валенсию" и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Бетис" на выезде разгромил "Валенсию" со счетьом 3:0.

Победу севильскому клубу принесли голы Виллиана Жозе, Серхио Каналеса и Борхи Иглесиаса.

"Бетис", набрав 61 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. От четвертого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов, клуб отстает на три очка. "Валенсия" с 44 очками осталась на 10-й позиции.

"Валенсия" – "Бетис" - 0:3 (0:0)
Голы: Виллиан Жозе, 57 - 0:1, Каналес, 87 - 0:2, Иглесиас, 90 - 0:3

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Макси Гомес, 63), Фулькье, Альдерете, Диакаби, Хесус Васкес, Солер (Муса, 89), Рачич (Сантьяго, 46), Мориба, Хиль (Гедеш, 63), Дуро (Черышев, 89).

"Бетис": Руй Силва, Сабали, Бартра, Песселья (Эдгар Гонсалес, 81), Морено (Миранда, 72), Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Родри (Хуанми, 63), Виллиан Жозе (Иглесиас, 81), Фекир (Хоакин, 72).

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