"Бетис" одержал крупную победу в 1-м туре Ла Лиги
Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле разгромил "Эльче" со счетом 3:0.
Победу севильскому клубу принесли дубль Хуанми Хименеса и гол Борхи Иглесиаса. Стоит отметить, что гости почти весь матч играли вдесятером из-за удаления Джона Дональда.
"Бетис" – "Эльче" - 3:0 (2:0)
Голы: Иглесиас, 28 - 1:0, Хуанми, 39 - 2:0, Хуанми, 60 - 3:0
"Бетис": Руй Силва, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Вильям Карвалью, Родригес (Акуоку, 87), Родри (Миранда, 87), Руибаль (Дельгадо, 79), Хуанми, Фекир (Гонсалес, 64), Иглесиас (Морон, 79).
"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Роко (Диего Гонсалес, 46), Дональд, Мохика, Маскарель, Гумбау (Alfaro Cascales, 76), Фидель (Моренте, 46), Милья (Хосан, 65), Рохер Марти (Понсе, 65).
Удаление: Дональд (16).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14