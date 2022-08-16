"Бетис" одержал крупную победу в 1-м туре Ла Лиги

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"Бетис" одержал крупную победу в 1-м туре Ла Лиги

Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле разгромил "Эльче" со счетом 3:0.

Победу севильскому клубу принесли дубль Хуанми Хименеса и гол Борхи Иглесиаса. Стоит отметить, что гости почти весь матч играли вдесятером из-за удаления Джона Дональда.

"Бетис" – "Эльче" - 3:0 (2:0)
Голы: Иглесиас, 28 - 1:0, Хуанми, 39 - 2:0, Хуанми, 60 - 3:0

"Бетис": Руй Силва, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Вильям Карвалью, Родригес (Акуоку, 87), Родри (Миранда, 87), Руибаль (Дельгадо, 79), Хуанми, Фекир (Гонсалес, 64), Иглесиас (Морон, 79).

"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Роко (Диего Гонсалес, 46), Дональд, Мохика, Маскарель, Гумбау (Alfaro Cascales, 76), Фидель (Моренте, 46), Милья (Хосан, 65), Рохер Марти (Понсе, 65).

Удаление: Дональд (16).

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