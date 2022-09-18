"Бетис" обыграл "Жирону" и ворвался в топ-3 Ла Лиги
Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле обыграл "Жирону" со счетом 2:1.
Победу севильскому клубу принес дубль Борхи Иглесиаса. У гостей отличился Арнау Мартинес.
"Бетис", набрав 15 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" с 7 очками осталась на 11-й позиции.
"Бетис" – "Жирона" - 2:1 (1:1)
Голы: Мартинес, 7 - 0:1, Иглесиас, 15 (с пенальти) - 1:1, Иглесиас, 71 - 2:1
"Бетис": Руй Силва, Монтойя (Руибаль, 55), Песселья (Эдгар Гонсалес, 80), Луис Фелипе, Морено, Каналес (Акуоку, 80), Вильям Карвалью, Родригес, Родри, Иглесиас, Луис Энрике (Виллиан Жозе, 65).
"Жирона": Хуан Карлос, Мартинес (Ян Коуто, 89), Хуанпе, Эспиноса (Тони Вилья, 80), Буэно, Мигель Гутьеррес, Ромеу, Алеиш Гарсия (Рока, 89), Рикельме (Сайс, 70), Рейньер, Кастельянос (Вальехо, 70).
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|Команда
|М
|О
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14