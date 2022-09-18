"Бетис" обыграл "Жирону" и ворвался в топ-3 Ла Лиги

Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле обыграл "Жирону" со счетом 2:1.

Победу севильскому клубу принес дубль Борхи Иглесиаса. У гостей отличился Арнау Мартинес.

"Бетис", набрав 15 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" с 7 очками осталась на 11-й позиции.

"Бетис" – "Жирона" - 2:1 (1:1)

Голы: Мартинес, 7 - 0:1, Иглесиас, 15 (с пенальти) - 1:1, Иглесиас, 71 - 2:1

"Бетис": Руй Силва, Монтойя (Руибаль, 55), Песселья (Эдгар Гонсалес, 80), Луис Фелипе, Морено, Каналес (Акуоку, 80), Вильям Карвалью, Родригес, Родри, Иглесиас, Луис Энрике (Виллиан Жозе, 65).

"Жирона": Хуан Карлос, Мартинес (Ян Коуто, 89), Хуанпе, Эспиноса (Тони Вилья, 80), Буэно, Мигель Гутьеррес, Ромеу, Алеиш Гарсия (Рока, 89), Рикельме (Сайс, 70), Рейньер, Кастельянос (Вальехо, 70).

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