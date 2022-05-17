"Бетис" может вернуть Ло Чельсо

Фото: твиттер Ло Чельсо\Автор неизвестен

"Бетис" заинтересован в подписании аргентинского полузащитника "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо, который в данный момент выступает в составе "Вильярреала", сообщает Radio Sevilla.

По информации источника, "вердибланкос" пристально следят за аргентинцем и если будет возможность, они приложат усилия для возвращения игрока, о котором в "Бетисе" потрясающие воспоминания.

Отмечается, что также свою роль будет играть то, уйдет ли кто-то из игроков атаки из клуба этим летом.

Ожидается, что по окончании сезона он вернется в "Тоттенхэм", так как "Вильярреал" не сможет выкупить его из-за того, что не попал в Лигу Европы и Лигу чемпионов.

Напомним, что в "Бетисе" Ло Чельсо сыграл всего в одном сезоне, в котором провел 45 матчей, забив в них 16 голов и отдав шесть результативных передач, после чего за 45+15 миллионов евро был продан в "Тоттенхэм".

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