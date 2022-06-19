"Бешикташ" нацелился на форварда "Реала"
Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен
Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает AS.
По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы готовы продать форварда, но хотят получить приемлемую сумму.
В минувшем сезоне 19-летний Йович провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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