"Бешикташ" нацелился на форварда "Реала"

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает AS.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы готовы продать форварда, но хотят получить приемлемую сумму.

В минувшем сезоне 19-летний Йович провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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