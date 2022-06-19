"Бешикташ" нацелился на форварда "Реала"

Теги реал мадридбешикташлука йовичтрансферы

"Бешикташ" нацелился на форварда "Реала"

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает AS.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы готовы продать форварда, но хотят получить приемлемую сумму.

В минувшем сезоне 19-летний Йович провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" не купил Дарвина Нуньеса по одной причине. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" назвал "Челси" цену на Стерлинга

"Манчестер Сити" назвал "Челси" цену на Стерлинга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов