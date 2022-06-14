"Бешикташ" хочет купить бразильца из "Шахтера"
Фото: твиттер Витао/Автор неизвестен
Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к бразильскому защитнику донецкого "Шахтера" Витао, сообщает A Spor.
По сведениям источника, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры. Украинский клуб оценивает игрока в три миллиона евро.
22-летний Витао с апреля 2022 года выступает за "Интернасьонал" на правах аренды, провел за клуб 10 матчей и забил один гол. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2024 года.
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