Бесчастных нашел плюс в отъезде легионеров из РПЛ
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Известный российский футболист Владимир Бесчастных уверен в том, что российский футбол очистится благодаря отъезду иностранных футболистов.
Об этом он заявил, когда комментировал вылет "Рубина" из элитного дивизиона.
"Я так понимаю, казанцы поставили себе конкретную задачу — вернуться в РПЛ. Думаю, бюджет, который у них сейчас есть в ФНЛ, позволит не только выполнить задачу по выходу в высшую лигу, но и приобрести костяк на будущее. Потому что клуб должен понимать, с кем выйдет в премьер-лигу. Естественно, там будут точечные усиления, но не такие, что ты взял и скупил всех иностранцев. С учетом того, что они уезжают, сейчас резко поднимется спрос на российских футболистов. В связи с этой ситуацией внутри России футбол очистится: никто не будет платить огромные деньги, их теперь надо зарабатывать", - сказал он в интервью "СЭ".
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