Бернарду Силву предложили "Реалу" и "Барселоне"
Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен
Португальский вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва может перейти в "Барселону" или "Реал".
Как сообщает L'Equipe, агент игрока уже предложил его услуги испанским грандам.
В то же время "Манчестер Сити" надеется выручить за продажу игрока € 80-100 млн, в то время как "Барселона" была готова заплатить лишь € 60 млн.
В прошлом сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18