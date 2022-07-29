Бернарду Силву предложили "Реалу" и "Барселоне"

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Португальский вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва может перейти в "Барселону" или "Реал".

Как сообщает L'Equipe, агент игрока уже предложил его услуги испанским грандам.

В то же время "Манчестер Сити" надеется выручить за продажу игрока € 80-100 млн, в то время как "Барселона" была готова заплатить лишь € 60 млн.

В прошлом сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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