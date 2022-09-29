Бернарду Силве разрешат покинуть "Сити", но за огромные деньги

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" не будет мешать трансферу хавбека команды Бернарду Силвы в 2023 году в случае, если за него предложат рекордный для клуба гонорар.

Как сообщает Manchester Evening News, "горожане" согласны продать 28-летнего следующим летом за сумму в районе € 100 млн.

В то же время "Барселона" намерена подписать португальского игрока в зимнее трансферное окно, если сможет избавиться от ненужных футболистов.

В нынешнем сезоне игрок сборной Португалии принял участие в 10 матчах за "горожан" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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