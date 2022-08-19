Бернарду Силва заинтересован в переходе в ПСЖ

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва заинтересован в переходе в "Пари Сен-Жермен", сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, французский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "горожане" хотят получить за него 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что португальцем интересуется "Барселона", но каталонцы не имеют средств на его трансфер.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Манчестер Сити" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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