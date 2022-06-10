Бернарду Силва ответил на слухи о переходе в "Барселону"

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Бернарду Силва ответил на слухи о переходе в "Барселону"

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может оказаться в "Барселоне", о чем активно пишет западная пресса.

Сам игрок отметил, что ему некогда отвечать на вопросы о своем будущем.

"К сожалению, я не смогу ответить, потому что я выступаю сейчас за национальную сборную и супер сосредоточен на игре. Когда сезон закончится, посмотрим, что будет", — приводит слова Силвы Goal.

В прошлом сезоне португальский полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

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