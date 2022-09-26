Бернарду Силва отказался перейти в "Барселону" прошлым летом: названа причина

Теги манчестер ситибарселонабернарду силва

Бернарду Силва отказался перейти в "Барселону" прошлым летом: названа причина

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва минувшим летом отказался перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист выступил против трансфера, так как у "горожан" практически не оставалось времени найти ему замену. Несмотря на это, хавбек по-прежнему заинтересован в переходе и его трансфер может состояться следующим летом. Английский клуб оценивает игрока в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Барселона" назвала Месси условие для его возвращения. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 сентября

Главные новости дня: 26 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов