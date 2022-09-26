Бернарду Силва отказался перейти в "Барселону" прошлым летом: названа причина
Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен
Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва минувшим летом отказался перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, футболист выступил против трансфера, так как у "горожан" практически не оставалось времени найти ему замену. Несмотря на это, хавбек по-прежнему заинтересован в переходе и его трансфер может состояться следующим летом. Английский клуб оценивает игрока в 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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