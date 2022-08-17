Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва не перейдет в "Барселону", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист принял решение остаться в английском клубе. Португалец был заинтересован в переходу в стан "Барселоны", но каталонцы так и не сделали предложение по его трансферу.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Манчестер Сити" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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