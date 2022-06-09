Бернарду Силва хочет покинуть "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва задумался о смене клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист хочет попробовать свои силы в другом чемпионате. "Горожане" могут отпустить игрока, но потребуют за него большую сумму. Интерес к португальцу проявляет "Барселона", но трансфер маловероятен из-за финансовых проблем каталонского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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