Бернардески покинул "Ювентус"

Фото: твиттер Федерико Бернардески/Автор неизвестен

30 июня туринский "Ювентус" объявил об уходе опытного хавбека Федерико Бернардески.

Известный игрок покинул стан туринцев на правах свободного агента.

За "Ювентус" Бернардески провел 5 сезонов и трижды становился чемпионом Италии, а также одержал по две победы в Кубке и Суперкубке страны.

На его счету 183 матча в составе "Ювентуса", в которых он забил 12 голов и сделал 20 результативных передач.

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