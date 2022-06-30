Бернардески покинул "Ювентус"

Теги ювентусфедерико бернардески

Бернардески покинул "Ювентус"

Фото: твиттер Федерико Бернардески/Автор неизвестен

30 июня туринский "Ювентус" объявил об уходе опытного хавбека Федерико Бернардески. 

Известный игрок покинул стан туринцев на правах свободного агента.

За "Ювентус" Бернардески провел 5 сезонов и трижды становился чемпионом Италии, а также одержал по две победы в Кубке и Суперкубке страны. 

На его счету 183 матча в составе "Ювентуса", в которых он забил 12 голов и сделал 20 результативных передач.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на хавбека "Шахтера". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар наконец решился на смену клуба

Неймар наконец решился на смену клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов