Бернардески покинет "Ювентус"

Фото: твиттер Федерико Бернардески/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, руководство туринского клуба приняло решение не продлевать с футболистом контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Бернардески провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

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