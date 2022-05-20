Бернардески покинет "Ювентус"
Фото: твиттер Федерико Бернардески/Автор неизвестен
Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, руководство туринского клуба приняло решение не продлевать с футболистом контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 28-летний Бернардески провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.
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|26
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|Милан
|27
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|26
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|9
|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
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|26
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|Дженоа
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|25
|18
|Лечче
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