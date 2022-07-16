Бернардески перешел в клуб МЛС

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Бернардески перешел в клуб МЛС

Фото: сайт "Торонто"/Автор неизвестен

Хавбек "Ювентуса" Федерико Бернардески перешел в клуб МЛС "Торонто".

28-летний чемпион Европы  подписал контракт до 2026 года.

Отметим, что итальянец перебрался в новый клуб на правах свободного агента по истечении срока контракта.

До этого "Торонто" усилился итальянцами Доменико Кришито и вингером Лоренсо Инсинье.

В минувшем сезоне Бернардески  провел 28 матчей в Серии А, забив 1 гол. 

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