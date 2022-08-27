Берлускони раскритиковал судью после очередного поражения "Монцы"

Фото: инстаграм Сильвио Берлускони/Автор неизвестен

Президент "Монцы" Сильвио Берлускони крайне разочарован судейством в матче против "Удинезе" (1:2), который прошел в рамках 3-го тура серии А.

Отметим, что клуб Берлускони проиграл третий матч подряд и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

"Неудачный матч. У "Удинезе" было 12 игроков, включая судью. Он был на их стороне и всегда свистел против "Монцы", когда возникали спорные ситуации. Это настоящий скандал. Победный гол должен был быть отменен из-за явного офсайда", - приводит слова Берлускони Football Italia.

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