Березуцкий прокомментировал свой уход из ЦСКА
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от работы в московском клубе.
"Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер.
Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин. Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.
Вместе с тренером ЦСКА занял пятое место в прошлом сезоне.
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