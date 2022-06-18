Бердыев выбрал неожиданный вариант продолжения тренерской карьеры

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Бердыев выбрал неожиданный вариант продолжения тренерской карьеры

Фото: твиттер "Кайрата"/Автор неизвестен

Известный тренер Курбан Бердыев возглавит иранский "Трактор", сообщает Tasnim News Agency.

По сведениям источника, специалист уже согласовал с клубом условия личного контракта.

69-летний Бердыев ранее тренировал "Генчлербирлиги", "Кайрат", "Мунайши", "Нису", сборную Туркмении, "Кристалл", "Рубин", "Ростов", вновь "Рубин" и вновь "Кайрат". 2-кратный чемпион России, чемпион Туркмении.

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