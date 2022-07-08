Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак"

Бывший главный тренер "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что в 2016 году он был близок к назначению в московский "Спартак".

"Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако, мы ударили по рукам. Потом произошла одна история, которую я не хотел бы озвучивать. Я принял неправильное решение. Не знаю, что меня сподвигло, но это решение было неправильным. Когда решение принял, прошло время, чувствовал, что поступил не по совести. Бывает такое: что-то все время давит и давит. Должна была появиться команда следующая – и она не появилась. Думаю, Федун меня уже не позовет. Но если позовет, не откажусь", – сказал Бердыев в интервью Youtube-каналу "Коммент.Шоу".

Напомним, что из-за отказа Бердыева главным тренером "Спартака" остался Дмитрий Аленичев, но через некоторое время его сменил Массимо Каррера, который привел московский клуб к чемпионскому титулу.

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