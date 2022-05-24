Бензема высказался об отказе Мбаппе перейти в "Реал"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема поделился мнением о решении своего соотечественника Килиана Мбаппе, который отклонил предложение королевского клуба и решил остаться в ПСЖ.

"Сейчас не время говорить о таких мелочах, так как в субботу мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Я промолчу, но могу сказать, что не злюсь. Впрочем, финал Лиги чемпионов сейчас для меня важнее всего", - приводит слова Бензема RMC Sport.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. На счету 22-летнего Тчуамени пять забитых мячей и отдал три голевые передачи в 50 поединках за "Монако".

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