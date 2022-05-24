Бензема высказался об отказе Мбаппе перейти в "Реал"

Теги реал мадридпсжкарим бенземакилиан мбаппе

Бензема высказался об отказе Мбаппе перейти в "Реал"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема поделился мнением о решении своего соотечественника Килиана Мбаппе, который отклонил предложение королевского клуба и решил остаться в ПСЖ.

"Сейчас не время говорить о таких мелочах, так как в субботу мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Я промолчу, но могу сказать, что не злюсь. Впрочем, финал Лиги чемпионов сейчас для меня важнее всего", - приводит слова Бензема RMC Sport.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. На счету 22-летнего Тчуамени пять забитых мячей и отдал три голевые передачи в 50 поединках за "Монако".

Не пропустите: Мбаппе объяснил, почему не перешел в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов