Бензема высказался об отказе Мбаппе перейти в "Реал"
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий "Реала" Карим Бензема поделился мнением о решении своего соотечественника Килиана Мбаппе, который отклонил предложение королевского клуба и решил остаться в ПСЖ.
"Сейчас не время говорить о таких мелочах, так как в субботу мы сыграем в финале Лиги чемпионов. Я промолчу, но могу сказать, что не злюсь. Впрочем, финал Лиги чемпионов сейчас для меня важнее всего", - приводит слова Бензема RMC Sport.
В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. На счету 22-летнего Тчуамени пять забитых мячей и отдал три голевые передачи в 50 поединках за "Монако".
Не пропустите: Мбаппе объяснил, почему не перешел в "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14