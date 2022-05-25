Бензема высказался об очередном финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карима Бензема высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

"Лишь по завершении карьеры пойму, смог ли я войти в историю клуба.

В любом случае мне важны абсолютно все матчи. Я стараюсь все время сделать что-то новое, порадовать болельщиков. Но, конечно, я мечтаю еще об одной победе в Лиге чемпионов.

Для этого необходимо очень хорошо подготовиться и сделать все возможное для победы", – сказал Бензема.

Напомним, что 28 мая "Реал" сыграет против "Ливерпуля" в Париже.

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