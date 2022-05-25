Бензема высказался об очередном финале Лиги чемпионов
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карима Бензема высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.
"Лишь по завершении карьеры пойму, смог ли я войти в историю клуба.
В любом случае мне важны абсолютно все матчи. Я стараюсь все время сделать что-то новое, порадовать болельщиков. Но, конечно, я мечтаю еще об одной победе в Лиге чемпионов.
Для этого необходимо очень хорошо подготовиться и сделать все возможное для победы", – сказал Бензема.
Напомним, что 28 мая "Реал" сыграет против "Ливерпуля" в Париже.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|10
|Гранада
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|11
|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
|22
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|Мальорка
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
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