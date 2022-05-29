Бензема высказался о "Золотом мяче"

Фото: твиттер Карима\Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (1:0) высказался по поводу возможности выиграть "Золотого мяча".

"Я завершил сезон. Думаю, с клубом я не мог выступить лучше. В любом случае я горжусь тем, чего достиг.

Мы преподали урок всему миру и показали, что мы живы, что мы здесь. Посмотрим, что произойдет с "Золотым мячом", потому что у меня есть трофеи и другие достижения на поле", - сказал француз.

В прошедшем сезоне Бензема выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании с "Реалом", став лучшим бомбардиром каждого турнира. Со сборной Франции он выиграл Лигу Наций.

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