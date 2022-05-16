Бензема высказался о "Золотом мяче"

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Бензема высказался о "Золотом мяче"

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о получении награды от Союза футболистов Франции, который признал его лучшим французским игроком за пределами Франции.

"Я очень рад, это всегда повод для гордости. Этот приз тяжело завоевать, есть много очень хороших игроков.

Стал ли я тем форвардом, о котором мечтал? Думаю, да. Статистика для меня не самое главное. Я стараюсь помогать команде, чтобы она забивала.

Конечно, мечтаю о "Золотом мяче", но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих", – сказал форвард.

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