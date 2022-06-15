Бензема высказался о возможном уходе из "Реала"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема высказался о возможном уходе из "Реала"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что он не собирается уходить из королевского клуба.

"Я не уйду, так как считаю "Реал" лучшим клубом в мире. А также нет чемпионата лучше Ла Лиги", - приводит слова Бензема Onze Mondial.

В минувшем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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