Бензема высказался о возможном уходе из "Реала"
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что он не собирается уходить из королевского клуба.
"Я не уйду, так как считаю "Реал" лучшим клубом в мире. А также нет чемпионата лучше Ла Лиги", - приводит слова Бензема Onze Mondial.
В минувшем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14