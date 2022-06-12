Бензема высказался о неудачной игре Гризманна в 2022 году
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о неудачной игре своего соотечественника форварда Антуана Гризманна, который в 2022 году забил всего один гол за "Атлетико".
"Все великие игроки проходили через подобные серии. Такое же было у Роналдо, Роналду, Зидана... Не нужно ни в кого тыкать пальцем. У Антуана все придет в норму и он начнеть забивать голы", - приводит слова Бензема Telefoot.
В минувшем сезоне 31-летний Гризманн выступал за "Атлетико" на правах аренды, провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Атлетико" может отказаться от Гризманна. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 июня
-
Успехи Испании и Норвегии, неудача Португалии: результаты Лиги наций 12 июня
-
Португалия проиграла Швейцарии в Лиге наций
-
Испания победила Чехию в Лиге наций
-
"Аталанта" хочет продать Миранчука и еще 4 футболистов
-
Бензема высказался о неудачной игре Гризманна в 2022 году
-
"Севилья" назвала "Челси" цену на Кунде
-
Четыре топ-клуба поборются за Ришарлисона
-
Радимов ярко потролил Зарему
-
Джонс не включил Роналду в сборную легенд "МЮ"
-
Названа причина предстоящего ухода Почеттино из ПСЖ
-
Зидан отказался возглавить ПСЖ
-
Суд вынес решение по делу об уплате алиментов Азмуном для дочери из России
-
Суд вынес приговор Промесу за удар ножом родственника
-
Холанд принес Норвегии победу над Швецией
-
"Ювентус" близок к покупке хабвека сборной Хорватии
-
"Арсенал" назвал "Марселю" цену на Гендузи
-
Асенсио может перейти в английский топ-клуб
-
Украина победила Армению в отборе на молодежный Евро
-
Неймару грозит незавидная роль в ПСЖ в случае прихода Левандовски
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14