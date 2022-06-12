Бензема высказался о неудачной игре Гризманна в 2022 году

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Бензема высказался о неудачной игре Гризманна в 2022 году

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о неудачной игре своего соотечественника форварда Антуана Гризманна, который в 2022 году забил всего один гол за "Атлетико".

"Все великие игроки проходили через подобные серии. Такое же было у Роналдо, Роналду, Зидана... Не нужно ни в кого тыкать пальцем. У Антуана все придет в норму и он начнеть забивать голы", - приводит слова Бензема Telefoot.

В минувшем сезоне 31-летний Гризманн выступал за "Атлетико" на правах аренды, провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Атлетико" может отказаться от Гризманна. | https://dailysports.net
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