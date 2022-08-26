Бензема высказался о награде лучшему игроку сезона

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема вчера вечером получил награду лучшему игроку сезона-2021/2022 по версии УЕФА.

По словам футболиста, для него лично лучшим в сезоне был ответный матч Лиги чемпионов с "ПСЖ".

"Наши болельщики тогда проявили себя просто фантастически и помогли добиться результата. Анчелотти – лучший тренер мира, большой профессионал. Этот человек вселяет в меня уверенность. Я рад, что он является моим наставником.

В данный момент я действительно счастлив. Впервые получаю эту награду, но самое главное для меня – выигрывать трофеи со своей командой", – сказал он.

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