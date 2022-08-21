Бензема вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Форвард "Реала" Карим Бензема после вчерашнего гола в ворота "Сельты" (4:1) вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Испании.

Для лучшего бомбардира прошлого розыгрыша Лиги чемпионов это 220-й гол в чемпионате Испании. По этому показателю он опередил игрока "Спортинга" Кини (219).

Выше Бензема по голам в чемпионате идут Сесар Родригес (222), Альфредо Ди Стефано (227), Рауль (228), Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (251), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (472).

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