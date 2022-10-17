Бензема выиграл "Золотой мяч"

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Бензема выиграл "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча".

Француз получил награду журнала France Football. В прошлом сезоне он в составе "Реала" стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/2022 34-летний Бензема провел 46 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

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