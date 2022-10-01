Бензема восстановился после травмы и сегодня сыграет против "Осасуны"

Фото: твиттер Карима Бензема\Автор неизвестен

Тренер "Реала" Карло Анчелотти подтвердил информацию о том, что Карим Бензема сможет появиться на поле в матче с "Осасуной".

Игра состоится сегодня и начнется в 22:00.

Напомним, что форвард травмировался в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Селтиком" (3:0), который прошел 6 сентября.

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