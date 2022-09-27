Бензема восстановился от травмы

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема восстановился после повреждения, которое получил в матче Лиги чемпионов с "Селтиком" 6 сентября.

По данным El Chiringuito TV, 34-летний француз может сыграть в следующем матче "Реала" с "Осасуной" в рамках испанской Примеры (2 октября.

В текущем сезоне Бензема провёл шесть матчей, забил четыре гола и отдал один результативный пас.

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