Бензема вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

Теги реал мадридкарим бенземастатистика

Бензема вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Испании.

Француз отметился голом в матче 9-го тура против "Барселоны" (3:1) и на его счету стало 223 гола. По этому показателю он опередил Сесара Родригеса (222).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги выглядит так:

1. Лионель Месси – 472 гола.

2. Криштиану Роналду – 311.

3. Тельмо Сарра – 251.

4. Уго Санчес – 234.

5. Рауль – 228.

6. Альфредо Ди Стефано – 227.

7. Карим Бензема – 223.

8. Сесар Родригес - 222.

9. Кини - 219.

10. Паиньо - 210.

Не пропустите: Президент "Барселоны" встретится с Месси. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе отреагировал на слухи о своем желании покинуть ПСЖ

Мбаппе отреагировал на слухи о своем желании покинуть ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов