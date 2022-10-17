Бензема вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Испании.

Француз отметился голом в матче 9-го тура против "Барселоны" (3:1) и на его счету стало 223 гола. По этому показателю он опередил Сесара Родригеса (222).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги выглядит так:

1. Лионель Месси – 472 гола.

2. Криштиану Роналду – 311.

3. Тельмо Сарра – 251.

4. Уго Санчес – 234.

5. Рауль – 228.

6. Альфредо Ди Стефано – 227.

7. Карим Бензема – 223.

8. Сесар Родригес - 222.

9. Кини - 219.

10. Паиньо - 210.

Не пропустите: Президент "Барселоны" встретится с Месси. | https://dailysports.net