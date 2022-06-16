Бензема рассказал, почему не покинет "Реал"

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема признался, что в его планах и дальше выступать за "королевский" клуб.

Французский футболист отметил, что даже не думает о смене команды.

"Хочу ли я перейти в клуб из другой лиги? Нет, потому что "Реал", по моему мнению, — лучший клуб мира. И нет чемпионата лучше, чем Ла Лига", — приводит слова Бензема Onze Mondial.

Форвард играет за "Реал" с 2009 года. Его контракт действует до июня 2023 года.

В прошлом сезоне в 46 матчах во всех турнирах он забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

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