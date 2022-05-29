Бензема рассказал о своих отношениях с Мбаппе

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Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал об отношениях с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.

"Я бы очень хотел, чтобы он смог реализовать мечту и сыграть за «Реал» вместе со мной. Сейчас он выбрал "ПСЖ", мы должны уважать это. Мбаппе молод, на нем лежит большая ответственность, так что это его выбор.

Сейчас это игрок ПСЖ, и мы с удовольствием сыграем за сборную Франции вместе.

Нет, я не разочарован, потому что у каждого есть возможность сделать выбор. Я не разочарован, а счастлив. Надеюсь, Мбаппе сможет добиться хороших результатов.

Мы хорошие друзья", - сказал Бензема.

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