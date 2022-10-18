Бензема рассказал, как Роналду повлиял на его карьеру

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Форвард "Реала" Карим Бензема рассказал, что уход Криштиану Роналду из мадридского клуба серьезно отразился на его карьере.

Напомним, что футболисты играли в одной команде с 2009 по 2018 год.

"Для меня было честью играть вместе с ним, он зверь. Когда он ушел, у меня появилось стремление делать больше.

Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле", – сказал француз, получивший вчера "Золотой мяч".

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