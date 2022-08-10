Бензема раскрыл секрет своей великолепной формы в 34 года

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Бензема раскрыл секрет своей великолепной формы в 34 года

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о том, что не испытывает проблем из-за своего возраста.

Как известно, 19 декабря 2022 года ему исполнится 35 лет.

"Возраста для футболистов не существует. Самое главное в том, сколько мы работаем над собой во всех аспектах — на поле и за его пределами. Мы хорошо заботимся о себе", — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом".

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