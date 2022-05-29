Бензема прокомментировал победу в ЛЧ

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Бензема прокомментировал победу в ЛЧ

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0) в финале Лиги чемпионов.

"Это самая сложная победа в Лиге чемпионов, но мы заслужили ее. Удача здесь не при чем. Это гордость. Я работаю ради таких вечеров.

Анчелотти – лучший тренер мира, другого описания у меня нет. Я счастлив и горд за этот клуб и этот состав.

Мы снова выиграли Лигу чемпионов, это моя пятая победа в этом турнире. Я очень счастлив. Теперь мы отправимся в Мадрид, чтобы отпраздновать с нашими фанатами", - сказал Бензема.

Отметим, что Карим стал лучшим бомбардиром ЛЧ, забил 15 голов.

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