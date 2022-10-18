Бензема признался, где завершит карьеру

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема признался, где завершит карьеру

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий "Реала»" Карим Бензема признался, где завершит карьеру.

По словам обладателя "Золотого мяча", его все устраивает в испанской команде.

"Я закончу карьеру в "Реале". Нет никаких других вариантов", — приводит слова Бензема Onda Cero.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Еще 15 голов он забил в Лиге чемпионов.

Читайте: Бензема выиграл "Золотой мяч"  | https://dailysports.net
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