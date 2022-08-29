Бензема принес "Реалу" победу в Барселоне
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 3:1.
Победу королевскому клубу принесли дубль Карима Бензема и гол Винисиус Жуниор. У хозяев отличился Хоселу.
"Реал", набрав девять очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 1 очком остался на 16-й позиции.
"Эспаньол" – "Реал" - 1:3 (1:1)
Голы: Винисиус Жуниор, 12 - 0:1, Хоселу, 43 - 1:1, Бензема, 88 - 1:2, Бензема, 90+10 - 1:3
"Эспаньол": Лекомт, Санчес, Хиль, Кабрера, Калеро, Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 89), Винисиус Коста (Баре, 68), Хоселу, Пуадо (Меламед, 78).
"Реал": Куртуа, Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич (Камавинга, 58), Кроос (Себальос, 80), Тчуамени, Васкес (Карвахаль, 85), Вальверде (Родриго, 58), Бензема, Винисиус Жуниор.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14