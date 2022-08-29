Бензема принес "Реалу" победу в Барселоне

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 3:1.

Победу королевскому клубу принесли дубль Карима Бензема и гол Винисиус Жуниор. У хозяев отличился Хоселу.

"Реал", набрав девять очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 1 очком остался на 16-й позиции.

"Эспаньол" – "Реал" - 1:3 (1:1)

Голы: Винисиус Жуниор, 12 - 0:1, Хоселу, 43 - 1:1, Бензема, 88 - 1:2, Бензема, 90+10 - 1:3

"Эспаньол": Лекомт, Санчес, Хиль, Кабрера, Калеро, Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 89), Винисиус Коста (Баре, 68), Хоселу, Пуадо (Меламед, 78).

"Реал": Куртуа, Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич (Камавинга, 58), Кроос (Себальос, 80), Тчуамени, Васкес (Карвахаль, 85), Вальверде (Родриго, 58), Бензема, Винисиус Жуниор.

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