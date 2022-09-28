Бензема получил три почетные награды в Ла Лиге

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема получил три почетные награды в Ла Лиге

Фото: Marca/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил сразу три награды в Ла Лиге, сообщает Marca.

Форварду вручили трофей Пичичи, который получает лучший бомбардир чемпионата Испании, приз Ди Стефано, вручается лучшему игроку сезона, а также награду лучшему игроку сезона по версии фанатов.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Солари вернется в "Реал". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 28 сентября

Главные новости дня: 28 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов