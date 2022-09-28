Бензема получил три почетные награды в Ла Лиге
Фото: Marca/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил сразу три награды в Ла Лиге, сообщает Marca.
Форварду вручили трофей Пичичи, который получает лучший бомбардир чемпионата Испании, приз Ди Стефано, вручается лучшему игроку сезона, а также награду лучшему игроку сезона по версии фанатов.
В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14