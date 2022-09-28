Бензема получил три почетные награды в Ла Лиге

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Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил сразу три награды в Ла Лиге, сообщает Marca.

Форварду вручили трофей Пичичи, который получает лучший бомбардир чемпионата Испании, приз Ди Стефано, вручается лучшему игроку сезона, а также награду лучшему игроку сезона по версии фанатов.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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